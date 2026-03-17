Paris, Marseille : pourquoi le PS refuse l'union

Au sommaire de cette édition de Toujours Debout, on fera un rapide tour de l’actualité en France, avec des images de violences policières en Seine-et-Marne, et à l’international on nous ferons un point sur la situation au Proche Orient.

Lydia Menez reçoit dans un premier entretien d’actualité Baptiste Ménard, membre du bureau du Parti Socialiste et Floraine Jullian, membre du mouvement Victoires Populaire. On parlera ensemble de l’union de la gauche pour le second tour des municipales qui aura lieu demain.