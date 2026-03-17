Je fais un don

Toujours debout !

Toujours debout !

"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

Partager

Paris, Marseille : pourquoi le PS refuse l'union

Au sommaire de cette édition de Toujours Debout, on fera un rapide tour de l’actualité en France, avec des images de violences policières en Seine-et-Marne, et à l’international on nous ferons un point sur la situation au Proche Orient.

Lydia Menez reçoit dans un premier entretien d’actualité Baptiste Ménard, membre du bureau du Parti Socialiste et Floraine Jullian, membre du mouvement Victoires Populaire. On parlera ensemble de l’union de la gauche pour le second tour des municipales qui aura lieu demain.

Toujours debout !

"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !