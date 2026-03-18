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Paris : Dati bientôt maire à cause du PS ?

Dimanche, la mairie de Paris semble promise à Rachida Dati. La gauche, désunie, part perdante : le PS parisien a refusé toute alliance avec les Insoumis, et Grégoire ne peut compter que sur un report très partiel des voix. Pendant ce temps, Dati a réussi à rassembler à droite, même si la fusion avec Bournazel a été forcée. L’enjeu pour la gauche n’est plus la mairie mais les conseillers d’arrondissement et de Paris, capables de freiner la politique de turbo-droite qui s’annonce. Pour les électeurs hors appareil, le vote utile est presque inutile : seul le vote de conviction, discret dimanche mais porteur pour l’avenir, reste une option valable pour faire sentir sa voix.

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