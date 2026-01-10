À la frontière entre Bagnolet et Montreuil, en Seine-Saint-Denis, l’ancienne usine Berthollet, spécialisée dans le traitement des métaux, est au cœur d’une grave crise environnementale et sanitaire. Inactive depuis 2015, le site a longtemps abrité près de 99 tonnes de déchets toxiques extrêmement dangereux (PCB, cyanure, solvants, chrome, perchloroéthylène…), stockés à quelques mètres des habitations. Découverte en 2019 après le malaise de géomètres intervenus sur place, cette pollution a suscité des alertes sanitaires et des arrêtés préfectoraux restés longtemps sans effet.

Les riverains dénoncent des pathologies multiples et similaires : troubles neurologiques, cancers, problèmes respiratoires, ORL et de la thyroïde. Plusieurs habitants ont retrouvé des métaux lourds dans leur sang (antimoine, arsenic, nickel). Bloqués dans leurs logements invendables, ils se disent abandonnés par les pouvoirs publics et enfermés dans des procédures longues et complexes.

Réunis au sein du collectif Les Pollués du 93, les habitants réclament une dépollution complète, de la transparence et des solutions de relogement. Ils s’inquiètent particulièrement du projet municipal de construction d’un établissement scolaire sur le site, pourtant déconseillé par l’Agence de la transition écologique. Malgré les assurances de l’ARS et de la préfecture affirmant l’absence d’alerte sanitaire actuelle, les riverains continuent de dénoncer une gestion insuffisante et tardive d’un scandale environnemental aux lourdes conséquences humaines.

Un reportage de Lisa Noyal et Andreï Manivit.