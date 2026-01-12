féminicides : un monument aux mortes en plein Paris

En 2025, un collectif féministe a collé dans l’espace public les noms des victimes de féminicides recensées en France. À ce jour, 159 féminicides ont été comptabilisés, un chiffre provisoire appelé à évoluer.

Les prénoms affichés, parfois anonymes, rappellent l’absence de profil type des victimes : tous les âges, tous les milieux sociaux, toute la France, y compris les Outre-mer. Les meurtres surviennent dans des contextes familiaux, conjugaux, institutionnels ou médicaux, révélant le caractère profondément systémique des violences masculines.

Chaque nom est accompagné d’une fiche détaillant l’âge, la date, le lieu, le contexte et l’auteur du crime, mettant en lumière des situations souvent déjà signalées aux autorités. Les colleur.euse.s dénoncent ainsi les défaillances policières, judiciaires et politiques, dans un pays où la « cause des femmes » avait été érigée en priorité présidentielle sans résultats concrets. Cette action vise à rendre hommage aux victimes, à briser leur invisibilisation médiatique et à réapproprier l’espace public.

Le collectif rappelle que le terme féminicide englobe aussi les femmes trans, les personnes trans, les travailleur·euses du sexe et certaines morts par suicide liées à des violences systémiques. En affichant ces noms, les militantes cherchent à provoquer une prise de conscience collective, à soutenir les victimes encore en vie et à rappeler que ces morts ne sont ni des faits divers ni des drames isolés, mais le produit d’une violence structurelle persistante.