Le Média et ses équipes se mobilisent au plus près du terrain pour vous permettre de suivre et de comprendre les événements et les tendances de fond qui touchent et transforment la France et le monde.

Antifascistes en action : Stérin ne peut plus lever des fonds en silence

Soirée perturbée par des collectifs antifascistes, filtrage politique des entrées, presque 700 000 euros de dons rassemblés à destination d'associations qui alimentent un projet d’extrême droite... Que s'est-il passé ce jeudi à Paris ?

Ce 4 décembre a eu lieu la « nuit du bien commun », une soirée organisée pour lever des fonds, aux Folies Bergère. Depuis des années, et partout en France, ces soirées lancées par le milliardaire ultra conservateur Pierre Edouard Stérin ont pour but de nourrir et développer son plan Périclès : faire monter l’extrême droite au pouvoir.

Par ailleurs, alors que Le Média avait acheté des places pour l’évènement, nos journalistes ont été recalés à l’entrée. Les entrées ont été « désactivées » à l'image de celles d'autres personnes. Les participants dans la file nous disent quant à eux, que l'événement est « apolitique ».

Vers 21h, alors qu’une manifestation antifasciste se faisait entendre à quelques mètres depuis plusieurs heures, un feu d’artifice a éclaté sur le toit des Folies Bergère, lancé par des militants avec une banderole « Paris antifa ». À l’intérieur, des boules puantes ont été lâchées. Autant de moyen mit en place pour tenter de faire annuler la soirée.

