Hénin-Beaumont : pourquoi la mairie RN veut la peau de ce syndicaliste

A Hénin-Beaumont, le maire RN fait sa loi et s’en prend aux syndicalistes qui le dérangent ?

L’élu d’extrême droite veut licencier Djelloul, un employé municipal, engagé auprès d’associations et représentant syndical Sud à la mairie. Djelloul apparaît dans le teaser d’un documentaire sur la lutte de l’association culturelle l’Escapade, que Steeve Briois a expulsé de son lieu d’hébergement. Un lieu culturel et libre, avec une programmation sur laquelle l’extrême droite n’a pas la main. Des activités culturelles ou syndicalies qui dérangent : Steeve Briois multiplient les communications et insultes envers ses agents engagés. Une plausible répression syndicale donc, qui va jusqu’à la possible révocation aujourdhui, pire sanction que peut appliquer un maire.

Les militants s’organisent et luttent. Lundi 17 novembre, une manifestation a eu lieu sous les fenêtres du maire d’extrême droite. Des syndicalistes de Paris sont venus apporter leur soutien. La mairie d’Henin Beaumont reproche à Djelloul un conflit d’intérêt entre sa fonction d’agent municipal et ses activités de bénévolat associatif ; ainsi qu’un manque de devoir de réserve… bien qu’il soit représentant syndical. Les élections professionnelles pour désigner les représentants syndicaux ont lieu dans un an : une manière de dissuader les agents de se présenter pour Sud, craignant directement pour leur carrière. En effet, dans la fonction publique territoriale, le maire a la main sur les recrutements, ou licenciements. Il y a 10 ans, Steeve Briois avait déjà visé un élu CGT. Une stratégie pour tuer les voix qui s’opposent.

Un reportage d’Andreï Manivit, Lisa Lap et Lorenzo.

