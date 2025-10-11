Le Média et ses équipes se mobilisent au plus près du terrain pour vous permettre de suivre et de comprendre les événements et les tendances de fond qui touchent et transforment la France et le monde.
6 mois ferme pour de la peinture : la condamnation scandaleuse d’une militante
Rachel et Manon, militantes de Riposte alimentaire (anciennement Dernière Rénovation) ont été condamnées à 6 mois de prison ferme et 8 mois avec sursis pour avoir aspergé Matignon de peinture à l’eau fin 2023. Ces dernières protestaient contre la seizième utilisation de l’article 49-3 par la première ministre Elisabeth Borne qui mettait à mal le budget de la rénovation thermique des bâtiments. Anne-Gabrielle Gandon, avocate en droit pénal, défend les deux militantes aux côtés de Me Marie Ollivier. Cette dernière parle d’une sanction disproportionnée pour une action non-violente et d’une audience très difficile et culpabilisante pour les accusées. Pour Sylvie Ollitrault, directrice de recherche au CNRS en sciences politiques et spécialiste des mouvements écologistes, ce genre de peine peut dissuader les militants de recommencer, mais a contrario entraîner la mise en place de moyens d’actions plus radicaux.
Reportage Lisa Noyal