Municipales : quelle gauche pour Paris ? Débat avec Danièle Obono et David Belliard

À quelques jours du second tour des municipales à Paris, où s’affronteront Rachida Dati, Emmanuel Grégoire et Sophia Chikirou, nous avons reçu pour un débat exceptionnel Danielle Obono, députée La France insoumise à Paris et candidate dans le 18éme arrondissement, et David Belliard, adjoint à la maire et candidat Les Écologistes–Union de la gauche dans le 11e arrondissement.

Pour enrichir cet échange, nous avons collaboré avec deux médias indépendants : Justine Guitton-Boussion, journaliste à Reporterre sur les enjeux de transports et d’écologie ; William Jean, journaliste à Politis pour aborder le logement et l’économie.

Quel choix s’offre à la gauche parisienne ce dimanche ? D’un côté, la liste d’Emmanuel Grégoire, issue d’une union large (PS, Écologistes, PCF, Place publique, L’Après), s’inscrit dans la continuité du mandat Hidalgo. De l’autre, Sophia Chikirou, portée par La France insoumise, défend une rupture avec cette ligne, malgré les critiques sur un maintien qui pourrait favoriser une victoire de Rachida Dati.

Durant cette discussion d’une heure, David Belliard et Daniéle Obono ont confronté leurs programmes sur l’écologie, notamment la rénovation thermique et la pollution de l’air, le logement et la réquisition des logements vacants, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le milieu périscolaire mais aussi la sécurité, la végétalisation, les transports et la dette.