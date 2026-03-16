Municipales : LFI, PS, Écolos... Quelle(s) gauche(s) pour le second tour ?

Les résultats d'une élection sont toujours durs à interpréter mais quand il y'en à 35 000 en même temps, c'est encore plus compliqué. Les résultats du premier tour d'hier peuvent être lus de différentes manières...

La France Insoumise réalise une impressionnante percée dans plusieurs villes majeures : dés le premier tour, la FI à remporté pour la première fois une ville de plus de 100 000 habitants, grâce à Bally Bagayoko qui remporte Saint-Denis. Les Insoumis arrivent en tête la Courneuve et à Roubaix, en tête à gauche à Toulouse , et avec une véritable possibilité pour François Piquemal de l'emporter avec une union actée avec le PS.

Elle impose également une nouvelle réalité : très peu de villes seront récupérables pour la gauche sans compter sur LFI. Plusieurs incertitudes tout de même : le score de Delogu à Marseille aurait-il pu être meilleur ? Comment les baronnies UDI, LR ou PS se maintiennent en banlieue francilienne malgré des scores impressionnants de la FI aux présidentielles ?

Le PS maintient son assise locale : les socialistes ont remporté plusieurs mairies au premier tour et sont au second tour dans la plupart des grandes villes, mais certains fiefs sont menacés : les écologistes et les insoumis sont en voie de s'unir à Lille pour faire gagner la candidate insoumis Lahouaria Addouche. À Paris, Rennes, Nantes ou Montpellier, les socialistes sont en bonne position pour garder leurs mairies.

Du côté des écologistes, ce premier tour est moins positif que celui de 2020. Plusieurs mairies sortantes sont en difficulté à l'image de Jeanne Barseghian à Strasbourg, qui n'arrive que troisième ou encore Besancon ou Annecy qui montrent un recul des écolos.

En bref, pour ces municipales, il est difficile de s'avancer avant le second tour mais il devient évident que le Parti Socialiste est dans une position intenable : à force de diaboliser la FI et Jean-Luc Mélenchon, ils se retrouvent à choisir entre la défaite et la cohérence ou.. la victoire et l'inconsistance. Les Écologistes, pris en étau entre les deux, semblent privilégier l'union.

Édition spéciale Municipales, présenté par Amine Snoussi



Avec :

Alessio Motta, enseignant-chercheur en sciences sociales

Hadrien Clouet, Député LFI

Sabrina Sebaihi, Députée écologiste

Clémence Morel, Secrétaire nationale des Jeunes de l'Après L