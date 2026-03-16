Municipales : la percée surprise de la France Insoumise

Le premier tour des municipales livre ses premiers enseignements. Si la plupart des communes ont déjà élu leur maire, les grandes villes s’apprêtent à vivre une semaine intense de négociations avant le second tour. L’abstention, qui atteint 42 %, souligne un désintérêt croissant pour la politique, y compris au niveau local. La grande surprise vient de La France insoumise.

Pour la première fois fortement engagée dans ce scrutin, elle réalise plusieurs percées et se place en position favorable dans plusieurs grandes villes. Cette progression rebat les cartes à gauche et place le Parti socialiste face à un choix stratégique : maintenir ses distances avec LFI ou conclure des alliances pour conserver certains bastions.

À droite, le Rassemblement national confirme sa présence dans ses zones de force mais ne provoque pas la vague annoncée. En siphonnant une partie de l’électorat conservateur, il fragilise cependant Les Républicains. Quant au camp macroniste et au bloc central, craignant la bérézina, il s'est tenu largement en retrait de se scrutin.

Le Récap est un édito politique, à retrouver du lundi au jeudi sur Le Média.