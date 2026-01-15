Morandini condamné : Cnews assume l’indéfendable

La condamnation définitive de Jean-Marc Morandini pour corruption de mineurs marque un tournant. Il n’est plus présumé innocent. Il est reconnu coupable, fiché, interdit de travailler avec des mineurs. Et pourtant, il continue d’occuper l’antenne de CNews, protégé par le groupe Canal et Vincent Bolloré. Pour justifier l’injustifiable, la chaîne invoque un éventuel recours à la CEDH, non suspensif, tout en crachant habituellement sur cette juridiction. Une hypocrisie assumée. S

urtout que ce n'est pas tout. Une autre affaire, déjà jugée et condamnée, révèle un système de prédation lors de castings : faux profils, pressions sexuelles, intérêt financier direct. Là encore, la justice a tranché. CNews ferme les yeux. Elle protège. Elle assume. Et envoie un message clair : l’audience et le business pèsent plus lourd que les victimes. Le reste n’est qu’indignation de façade et morale en carton.

Le Récap est un édito politique, à retrouver du lundi au jeudi sur Le Média.