Mélenchon = Le Pen : le vieux mensonge de Bouamrane pour exister en 2027

Karim Bouamrane est candidat à la présidentielle et entend visiblement exister coûte que coûte dans le paysage politique national. Pour se démarquer, il a choisi une vieille recette du centre : expliquer que LFI et le RN, c'est finalement la même chose.

Un discours qui n'a rien de neuf. C'est la fameuse théorie du fer à cheval, selon laquelle les « extrêmes » se rejoindraient. Le problème, c'est que cette théorie ne repose ni sur les programmes, ni sur les valeurs, ni sur les faits. D'un côté, une gauche qui défend davantage de redistribution, de services publics et d'égalité ; de l'autre, une extrême droite fondée sur le nationalisme, l'exclusion et la stigmatisation des minorités. Les mettre sur le même plan relève davantage de la communication politique que de l'analyse.

En renvoyant LFI et le RN dos à dos, Bouamrane ne combat pas l'extrême droite. Il participe à une rhétorique qui affaiblit la gauche tout en déplaçant progressivement le débat public vers la droite. Et ce sont toujours les forces réactionnaires qui en récoltent les bénéfices.