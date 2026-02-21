Médias, démocratie, quartiers : la bataille de Chikirou pour Paris

Dans cet échange avec Mourad Guichard et Cyril Lemba, Sophia Chikirou détaille son projet pour la mairie de Paris, centré sur le renforcement du pluralisme médiatique local. Elle déplore l’absence de journaux de quartier et la fragilisation des radios associatives, qu’elle attribue à l’austérité budgétaire et à la concentration des médias, notamment autour de groupes comme celui de Bernard Arnault. Elle propose la création d’une « maison des médias » et d’une imprimerie municipale pour soutenir les initiatives indépendantes.

Elle revient aussi sur les difficultés rencontrées lors du lancement du Média, évoquant tensions internes, pression extérieure et divergences stratégiques, tout en reconnaissant certaines maladresses de management dans un contexte de forte exigence.

Sur le plan judiciaire, elle conteste fermement les accusations d’escroquerie liées à un ancien différend commercial, estimant que la procédure est politiquement motivée dans le cadre de la campagne municipale.

Enfin, elle dénonce un climat médiatique et politique marqué par la montée des idées d’extrême droite et appelle à faire confiance à l’intelligence des citoyens.