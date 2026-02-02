Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.
Services publics : au coeur de la bataille des municipales
À quelques semaines des municipales de 2026, une vingtaine d’organisations lancent une campagne nationale pour défendre les services publics locaux. Écoles, transports, eau, santé : derrière ces compétences communales ou intercommunales, c’est une certaine idée de l’égalité territoriale qui se joue. Mais pendant que ces organisations alertent, le gouvernement supprime dans la plus grande discrétion un dispositif clé pour l’accès à la santé dans les quartiers populaires : l’expérimentation SECPA. 14 millions d’euros, à peine 0,005 % du budget de l’Assurance maladie, rayés d’un trait de plume. Un choix budgétaire ? Ou un choix politique assumé d’abandon de la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé ? Pour en parler, nous recevons Arnaud Bontemps, de Nos services publics.