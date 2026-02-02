Je fais un don

Le Journal des Luttes

Le Journal des Luttes

Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.

Partager

Services publics : au coeur de la bataille des municipales

À quelques semaines des municipales de 2026, une vingtaine d’organisations lancent une campagne nationale pour défendre les services publics locaux. Écoles, transports, eau, santé : derrière ces compétences communales ou intercommunales, c’est une certaine idée de l’égalité territoriale qui se joue. Mais pendant que ces organisations alertent, le gouvernement supprime dans la plus grande discrétion un dispositif clé pour l’accès à la santé dans les quartiers populaires : l’expérimentation SECPA. 14 millions d’euros, à peine 0,005 % du budget de l’Assurance maladie, rayés d’un trait de plume. Un choix budgétaire ? Ou un choix politique assumé d’abandon de la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé ? Pour en parler, nous recevons Arnaud Bontemps, de Nos services publics.

Le Journal des Luttes

Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !