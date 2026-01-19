Municipales 2026 : pourquoi LR et le PS jouent leur survie

À deux mois des municipales, chaque formation a sa logique. Assuré d'une débacle, Renaissance se retire presque d'avance du jeu local. PS et LR s’accrochent à leurs bastions coûte que coûte. LFI, joue les outsiders de gauche. Les Insoumis privilégient la rupture et se lancent en solo dans toutes les communes de plus de 100 000 habitants, pour installer un maximum d'élus locaux. Quant aux écologistes, grands gagnants en 2020, l'avenir semble moins favorable. Leurs récentes conquêtes municipales risquent de tomber. Et le RN se renforce grâce aux transfuges LR, venus via Ciotti, et à ses candidats bien implantés localement.

Alors, ne laissez pas les autres décider pour vous. Vérifiez votre inscription, préparez votre bulletin et rendez-vous aux urnes les 15 et 22 mars : ce scrutin, il se joue aussi grâce à vous.