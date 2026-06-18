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Concert interdit : jusqu'où ira la panique anti-LFI ?

À trois jours de la Fête de la musique, un concert organisé par La France insoumise place de la République a déclenché une tempête politico-médiatique disproportionnée. Pourtant, depuis quarante ans, associations, syndicats, entreprises et partis politiques investissent librement l'espace public le 21 juin. LFI elle-même avait déjà organisé un événement similaire l'an dernier, sans incident. Mais à dix mois de la présidentielle, le contexte a changé. Socialistes, CRIF, éditorialistes et membres du gouvernement ont contribué à transformer une soirée musicale en affaire d'État. La préfecture a finalement interdit le concert en invoquant des risques de troubles à l'ordre public et même…l'approche de l'élection présidentielle. Les autorités pointent également des « invités controversés »… qui ne sont même pas invités. Oui, vous avez bien lu. Une affaire aussi grotesque que préoccupante.

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