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« Les arabes à l'abattoir » : pourquoi personne ne parle de ce scandale ?

Des slogans racistes appelant à envoyer « les Arabes à l'abattoir » sont scandés à Rodez, une enquête est ouverte, mais le sujet peine à s'imposer dans les grands médias. En parallèle, des heures d'antenne sont consacrées à des militants d'extrême droite venus provoquer un rassemblement antiraciste avant de se présenter comme des victimes après avoir été aspergés de pistolets à eau. Cette disproportion raconte quelque chose de plus profond : la normalisation de l'extrême droite est désormais bien installée. Ses idées circulent librement, ses relais médiatiques fabriquent des polémiques et imposent leurs priorités au débat public. Le véritable basculement est là : le racisme devient un non-sujet pendant que l'antiracisme est constamment placé sur le banc des accusés. Une société ne bascule pas d'un coup. Elle s'habitue progressivement à l'inacceptable jusqu'à ne plus le reconnaître comme tel.

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