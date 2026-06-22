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Sansal, Algérie et chaises vides : le meeting de Retailleau tourne au flop
Bruno Retailleau a tenu son premier grand meeting de campagne à Paris devant 4 000 soutiens revendiqués. L'occasion pour le candidat LR de tenter d'imposer sa candidature dans une course à l'Élysée où il reste largement distancé par Gabriel Attal et Édouard Philippe. Entre absences remarquées des poids lourds du parti, apparition controversée de Boualem Sansal et propositions très droitières sur l'immigration, la sécurité ou le social, ce meeting a surtout donné l'image d'une droite qui cherche encore sa place. Retailleau tente de se distinguer du Rassemblement national sans vraiment s'en éloigner, tout en rompant définitivement avec la macronie dont il a pourtant largement profité. Au final, davantage qu'une démonstration de force, cette séquence révèle surtout les difficultés d'une candidature qui cherche encore à justifier son existence.