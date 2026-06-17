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Révélations : Tondelier lance la purge contre les pro-Mélenchon et pro-Glucksmann
Chez les Écologistes, l'heure est au grand ménage. Marine Tondelier, secrétaire nationale du parti, semble décidée à faire le vide autour d'elle à l'approche de la présidentielle. Dans le viseur : Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, deux figures qui refusent de se ranger unanimement derrière sa candidature. Pour les mettre au pas, la direction a adopté une motion prévoyant l'exclusion définitive de tout adhérent qui soutiendrait un candidat concurrent à celui investi par le parti. Une tribune interne, finalement retirée, allait encore plus loin en exigeant que les deux récalcitrants "se mettent en retrait". Jadot, lui, rappelle qu'il a obtenu "le plus de voix dans l'histoire de l'écologie politique" et défie la direction d'assumer. Rousseau, mise à l'écart depuis longtemps des instances internes, plaide pour un débat ouvert. Derrière les sourires unionistes de Tondelier, des élus alertent sous couvert d'anonymat : "son autoritarisme n'a jamais eu d'égal dans le parti."