Premier palier : 3 000 donateurs mensuels
Le Média survit à l'été !
0 / 3 000
Je fais un don

Le Récap

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

Partager

Révélations : Tondelier lance la purge contre les pro-Mélenchon et pro-Glucksmann

Chez les Écologistes, l'heure est au grand ménage. Marine Tondelier, secrétaire nationale du parti, semble décidée à faire le vide autour d'elle à l'approche de la présidentielle. Dans le viseur : Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, deux figures qui refusent de se ranger unanimement derrière sa candidature. Pour les mettre au pas, la direction a adopté une motion prévoyant l'exclusion définitive de tout adhérent qui soutiendrait un candidat concurrent à celui investi par le parti. Une tribune interne, finalement retirée, allait encore plus loin en exigeant que les deux récalcitrants "se mettent en retrait". Jadot, lui, rappelle qu'il a obtenu "le plus de voix dans l'histoire de l'écologie politique" et défie la direction d'assumer. Rousseau, mise à l'écart depuis longtemps des instances internes, plaide pour un débat ouvert. Derrière les sourires unionistes de Tondelier, des élus alertent sous couvert d'anonymat : "son autoritarisme n'a jamais eu d'égal dans le parti."

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !