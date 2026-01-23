"Je suis à LFI parce que je suis une révolutionnaire” - Danièle Obono

Dans ce nouvel épisode du Fauteuil, la députée LFI de Paris, Danièle Obono revient sur son parcours, les rencontres et expériences qui l’ont politisée, et partage les moments les plus marquants de son engagement.

Elle évoque ses combats, sa jeunesse dans les organisations radicales, ses déceptions politiques et explique comment elle gère le quotidien face aux attaques racistes de la droite et l'extrême-droite.

Danièle Obono incarne un profond changement dans la gauche radicale : elle et tant d'autres ont participé à faire émerger une gauche consciente des questions antiracistes et engagée sur les luttes décoloniales.

Pour elle, la radicalité est une solution réaliste et pragmatique pour contrer la percée politique de l’extrême droite, qu'elle à eu l'occasion d'observer au sein de l'hémicycle entre 2017 et 2022 puis après la dissolution de 2024. "À l'Assemblée, c'est pesant d'être entouré de fascistes" nous confie la candidate aux municipales dans le 18ème arrondissement de Paris. Elle analyse aussi pourquoi les personnes racisées restent au centre des clivages à gauche, en lien avec l’héritage colonial.

Pour finir, Danièle Obono nous offre ses recommandations de l'année à travers ses choix musicaux, cinématographiques et littéraires.

