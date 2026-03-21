Mamdani, maire de New-York : la gauche a enfin sa stratégie gagnante

Il y a quelques mois, le monde entier a découvert une personnalité politique que seul les États Unis savent produire. À une moindre échelle, un peu comme Barack Obama, elle donne la sentiment d'être arrivée de nul part et de s’installer dans la foulée à la première place du podium. Aujourd’hui dans OSAP, on parle de Zohran Mamdani. Son élection comme maire de New York a surpris beaucoup de monde. Mais pas seulement parce qu’il a gagné… mais surtout par la manière dont il a gagné.

Alors une question assez simple : est-ce qu’on est face à une exception new-yorkaise… ou est-ce que ça dit quelque chose de plus profond sur l’Amérique aujourd’hui ?

Est-ce qu’il y a, au fond, une gauche américaine qui est en train de refaire surface… ou est-ce qu’on projette un peu trop vite notre propre regard français ? On en parle avec Tristan Cabello, auteur du livre « La victoire de Zohran Mamdani à New York, un laboratoire pour la gauche »