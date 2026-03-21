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On s'autorise à penser

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Parce qu’il n’est plus possible que seuls “les milieux autorisés” soient autorisés à penser notre monde, ses réalités et ses combats. Cette émission se veut le carrefour des intellectuel·le·s, penseuses·eurs et actrices·eurs des luttes sociales dissident·e·s et/ou invisibilisé·e·s.

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Mamdani, maire de New-York : la gauche a enfin sa stratégie gagnante

Il y a quelques mois, le monde entier a découvert une personnalité politique que seul les États Unis savent produire. À une moindre échelle, un peu comme Barack Obama, elle donne la sentiment d'être arrivée de nul part et de s’installer dans la foulée à la première place du podium. Aujourd’hui dans OSAP, on parle de Zohran Mamdani. Son élection comme maire de New York a surpris beaucoup de monde. Mais pas seulement parce qu’il a gagné… mais surtout par la manière dont il a gagné.

Alors une question assez simple : est-ce qu’on est face à une exception new-yorkaise… ou est-ce que ça dit quelque chose de plus profond sur l’Amérique aujourd’hui ?

Est-ce qu’il y a, au fond, une gauche américaine qui est en train de refaire surface… ou est-ce qu’on projette un peu trop vite notre propre regard français ? On en parle avec Tristan Cabello, auteur du livre «  La victoire de Zohran Mamdani à New York, un laboratoire pour la gauche »

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Parce qu’il n’est plus possible que seuls “les milieux autorisés” soient autorisés à penser notre monde, ses réalités et ses combats. Cette émission se veut le carrefour des intellectuel·le·s, penseuses·eurs et actrices·eurs des luttes sociales dissident·e·s et/ou invisibilisé·e·s.

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