Israël : peine de mort dédiée aux palestiniens

Sous couvert de lutter contre le terrorisme, Israël instaure une peine de mort ciblant uniquement les Palestiniens, en contournant toute procédure équitable et sans possibilité de clémence. En Cisjordanie occupée, la peine de mort devient même quasi automatique, avec des tribunaux militaires privés de garde-fous. L’ONU, les ONG et des juristes alertent sur sa violation du droit international et des droits fondamentaux. Couplée à un système de torture systématique – humiliations, violences sexuelles, privations extrêmes – cette loi légalise l’extermination et la déshumanisation des Palestiniens. Elle poursuit le processus colonial en Cisjordanie et à Gaza, inscrivant le génocide dans le droit national, pendant que le monde détourne le regard.

Le Récap est un édito politique de Marion Lopez, à retrouver du lundi au jeudi sur Le Média.