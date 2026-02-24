Débat : faut-il dissoudre le collectif Némésis ?

Elles se présentent comme un collectif “féministe identitaire”. Elles ciblent l’immigration, l’islam, les hommes étrangers. Elles participent aux actions coups de poing dans les universités et les manifestations. L'extrême droite raciste dans toute sa splendeur. Il y a quelques mois elles étaient même adoubé par Bruno Retailleau, l'ancien ministre de l’intérieur Aujourd’hui, la France Insoumise, François Ruffin demandent la dissolution du groupuscule Némésis. Le journal l’humanité vient de révéler des échanges internes au collectif montrant des tentatives de coordonner des actions avec des militants néofascistes afin d’attirer des antifascistes dans des guet-apens. Laurent Nunez, l’actuel locataire de la place beauveau, affirme qu’aucun groupuscule n'échappe au contrôle et que la dissolution est possible si un groupe appelle à la haine, à la discrimination ou à la violence.

Némésis rentre t elle dans cette case ? Doit on dissoudre ce groupuscule femo-nationaliste ? La dissolution est-elle la solution pour faire reculer les mouvements d'extrême droite ? On essaiera de répondre à ces questions avec nos invités Marie Coquille Chambel, militante feministe, Juliette Guilbaud, juriste et Elsa Marcel, avocate et membre de révolution permanente.

