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L'extrême droite à la mairie : voilà ce qui vous attend
On pourrait croire que ça ne change pas grand-chose. Une mairie, après tout, c’est technique, local, un peu chiant.
Sauf que non. Quand l’extrême droite arrive aux manettes, ça commence doucement pour certains, brutalement pour d’autres. Mais la trajectoire est toujours la même.
D’abord, on assèche. Culture, social, associations. Tout ce qui fait du lien saute en premier. Ensuite, on encadre. Le sport, les événements, les commerces. Tout doit rentrer dans la ligne.
Et puis on trie. Les projets, les gens, les voix. Certains avancent, d’autres restent bloqués. Pas officiellement bien sûr. Juste “comme ça”.
En parallèle, la sécurité devient un spectacle permanent. Ça rassure, ça occupe, ça détourne l’attention.
Pendant que le reste se verrouille. Très vite, la ville ne tourne plus pour ses habitants, mais pour ceux qui tiennent le pouvoir. Les proches avancent, les autres se heurtent à des murs invisibles.
Voilà ce que ça donne concrètement l'extrême droite à la tête d'une ville. Et c’est maintenant que ça se décide.