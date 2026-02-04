Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.
Dati, Bergé, Darmanin : pourquoi leurs jours sont comptés
Un mini-remaniement se profile au sommet de l’État, que Sébastien Lecornu préfère qualifier d’« ajustement ». Après un début chaotique et un gouvernement présenté comme provisoire, le Premier ministre semble désormais vouloir s’installer dans la durée, jusqu’à l’horizon 2027. Rachida Dati, très occupée avec sa campagne parisienne, devrait bientôt quitter la Culture. D’autres ministres, moins exposés mais eux aussi candidats locaux, sont sur la sellette. Gérald Darmanin, Aurore Bergé, deux ministres qui laissent entendre leurs ambitions présidentielles pourraient bien aussi finir par sauter. A 15 mois de la fin de l'ère Macron, Lecornu entend exiger une implication totale de ses équipes, alors que la majorité semble désormais privilégier la stabilité et la survie politique à toute prise de risque.