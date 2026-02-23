Le Gouvernement a menti : comment la macronie protège les plus riches

Des millionnaires qui ne paient pas d’impôt sur le revenu. L’information révélée par Le Monde, sur la base de documents de Ministère de l’Économie et des Finances, confirme qu’en 2024, 13 335 foyers disposant d’au moins 1,3 million d’euros de patrimoine immobilier n’ont rien versé au fisc en impôt sur le revenu. Eric Lombard, ancien Ministre de l’Economie, avait pourtant révélé ce sujet il y a quelques semaines : il a tout de suite été démenti par le gouvernement. Les mécanismes sont connus : faibles revenus déclarés malgré un patrimoine élevé, dividendes moins taxées, exonérations diverses. L’optimisation est légale, mais interroge.

Amélie de Montchalin, Ministre des Comptes publics à l’époque, aujourd’hui présidente de la Cour des comptes nommée par Emmanuel Macron s’est donc, soit trompée, soit a menti devant la représentation nationale. Dans l’indifférence générale. Selon l’Institut des politiques publiques, le taux effectif d’imposition des 0,001 % les plus riches atteignait 2 % en 2016. L’économiste Gabriel Zucman souligne en outre la baisse de l’impôt sur les sociétés, passé de 33 % à 25 %. L’association Attac note même qu’un ménage détenant 142 millions d’euros immobiliers ne paie aucun impôt sur le revenu. Au-delà des cas individuels, ces chiffres posent une question plus large : le système fiscal corrige-t-il encore les inégalités ou contribue-t-il à les renforcer ? “Le système mis en place et renforcé par Emmanuel Macron nourrit la bête”.

Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Porcher !