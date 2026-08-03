Légion d'honneur : le scandale que Macron ne peut plus cacher

La Légion d'honneur, plus haute distinction française, est régulièrement accusée d'être devenue un instrument d'influence politique plutôt qu'une récompense du mérite. La promotion 2026 ravive ces critiques avec plusieurs nominations controversées, comme celle du promoteur immobilier Christian Terrassoux, condamné pour abus de biens sociaux, ou de l'ancien ministre Gérard Longuet, dont les liens avec des membres du gouvernement interrogent. Le texte pointe également la nomination d'une dirigeante de Tikehau Capital, un fonds d'investissement proche de la Macronie, lui-même visé par une enquête du Parquet national financier. Nils met en lumière un système où les ministres proposent des candidats et entretiennent parfois leurs réseaux politiques, tandis que certains responsables, comme Gérald Darmanin, sont accusés de clientélisme dans l'attribution des décorations. À l'inverse, des héros du quotidien, comme les intervenants du Bataclan, ont attendu près de dix ans avant d'être décorés. L'ancienne ministre Roselyne Bachelot décrit un fonctionnement officiel fondé sur des critères d'honorabilité, tout en reconnaissant l'existence de circuits privilégiés pour certains dossiers. Enfin, le reportage rappelle que plusieurs personnalités ont refusé ou tenté de rendre leur Légion d'honneur, estimant que cette distinction a perdu de son sens ou souhaitant protester contre certaines décisions politiques. Au fil des exemples, le texte interroge le décalage entre l'idéal de mérite républicain et des pratiques perçues comme marquées par le copinage, les intérêts politiques et le soft power diplomatique.