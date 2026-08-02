Deuxième palier : 5 000 donateurs mensuels
Envoyez Le Média en 2027 !
0 / 5 000
Je fais un don

C'était PAS mieux avant

C'était PAS mieux avant

La vidéaste Gwen Guirette revient sur les trajectoires de personnalités politiques ou les grandes périodes qui ont marqué l’histoire contemporaine afin de déconstruire les récits nostalgiques et éclairer les réalités sociales, politiques et culturelles de leur époque.

Partager

Comment le PS a lâché Édith Cresson

En ce chaud mois de juillet, on a appris qu'Édith Cresson avait conservé les avantages des anciens Premiers ministres censés avoir été supprimés par le gouvernement Lecornu. Et ce d’autant plus qu’Édith Cresson est restée moins d’un an en poste, donc elle bénéficie d’avantages délirants pour une fonction qu’elle a très peu occupée, et dont elle a été limogée.

Gwên a donc décidé d'en profiter pour parler d'Édith Cresson. Elle s'interroge sur le bilan de cette Première ministre éphémère et les raisons de son échec, et sur le sexisme politique considérable qu'elle a subi et qui n’a jamais disparu.

C'était PAS mieux avant

La vidéaste Gwen Guirette revient sur les trajectoires de personnalités politiques ou les grandes périodes qui ont marqué l’histoire contemporaine afin de déconstruire les récits nostalgiques et éclairer les réalités sociales, politiques et culturelles de leur époque.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !