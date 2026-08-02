Comment le PS a lâché Édith Cresson

En ce chaud mois de juillet, on a appris qu'Édith Cresson avait conservé les avantages des anciens Premiers ministres censés avoir été supprimés par le gouvernement Lecornu. Et ce d’autant plus qu’Édith Cresson est restée moins d’un an en poste, donc elle bénéficie d’avantages délirants pour une fonction qu’elle a très peu occupée, et dont elle a été limogée.

Gwên a donc décidé d'en profiter pour parler d'Édith Cresson. Elle s'interroge sur le bilan de cette Première ministre éphémère et les raisons de son échec, et sur le sexisme politique considérable qu'elle a subi et qui n’a jamais disparu.