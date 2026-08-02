Pour la rupture écologique : écorégions, le projet radical de Mélenchon | Claire Lejeune

Après sa déclaration de candidature à l'élection présidentielle 2027, Jean-Luc Mélenchon a consacré sa première conférence de presse à la présentation du projet élaboré par LFI pour un redécoupage du territoire français en écorégions. Le principe directeur de cette nouvelle géographie administrative est en rupture avec les logiques de gouvernement actuelles : il s'agit de la transition écologique. Pour en parler, Julien Théry reçoit Claire Lejeune, co-responsable du département de la planification écologique à l'Institut La Boétie et députée LFI de l'Essonne.

La question de la planification écologique, explique Claire Lejeune, a été totalement négligée par les gouvernements successifs au cours des dernières décennies, malgré toutes les prévisions des experts sur les effets du changement climatique. L’impréparation manifeste d'Emmanuel Macron et de ses ministres face aux méga-feux de Gironde en donne un exemple frappant parmi d'autres. Les dirigeants actuels ont la ferme intention de maintenir coûte que coûte (pour les populations) les vieilles orientations politiques exclusivement tournées vers la croissance économique en termes de PIB et de bénéfices des investisseurs.x.

Cette logique très éloignée de l'intérêt du plus grand nombre et désormais clairement suicidaire présidait au découpage régional qui fut institué en France dans les années 1950 et reconduit jusqu'à la réforme Hollande entrée en vigueur en 2016, cette dernière visant seulement à réaliser des économies (ce qu'elle a échoué à faire) en faisant passer le nombre des régions de 22 à 15.

La nouvelle organisation régionale sera conditionnée non par la logique fonctionnaliste, extractiviste et productiviste qui a prévalu jusqu'ici, mais par les impératifs de la transition écologique. Elle sera structurée en relation avec le cycle de l'eau, essentiel à la vie et à l'équilibre environnemental. C'est ainsi que les nouveaux ensemble écorégionaux seront définis en relation avec les bassins versants, autrement dit avec les lignes de partage des eau