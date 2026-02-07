Le vrai visage de Rachida Dati : grande ambition, peu de convictions (mais beaucoup de com)

Dans ce nouvel épisode de la VAR Politique, Nabil Touati décrypte une des candidates les plus imprévisibles de la campagne municipale à Paris : Rachida Dati. La chronique expose le "grand écart" permanent d'une femme politique passée du Parti socialiste à Nicolas Sarkozy.

La VAR révèle une stratégie bien rodée. D'un côté, Dati tient un discours aux marqueurs de gauche, dénonçant les violences policières, la "reproduction sociale" et les inégalités. De l'autre, elle oublie que les gouvernements auxquels elle a participé, de Sarkozy à Macron, ont massivement supprimé des postes dans l'Éducation Nationale, aggravant les problèmes qu'elle dénonce. La chronique analyse ensuite ses contradictions factuelles : elle vote POUR la Tour Triangle avant de la dénoncer, elle se présente en alliée des LGBT après avoir envisagé de manifester contre le mariage pour tous, et promet de ne pas utiliser les affaires avant de "flinguer tout ce qui bouge".

La VAR démontre que ces grands écarts ne sont pas des erreurs, mais une méthode. Une stratégie où le buzz remplace le projet, où les convictions d’une "femme de droite" laissent place à une Rachida Dati qui peine désormais à se situer. le vrai visage de Dati : une grande ambition, peu de convictions, beaucoup de communication.