Au football, la VAR, V.A.R., c’est l'assistance vidéo à l'arbitrage. Et au Média, la VAR, c’est la vérification de la parole des politiques. Et c’est un module préparé et incarné par le journaliste Nabil Touati, qui débunke depuis de longues années les prises de position changeantes au fil des ans - voire des jours ! - de celles et ceux qui nous gouvernent.
49.3 : la VAR démasque la double trahison de Lecornu et du Parti Socialiste
Dans ce nouvel épisode de la VAR Politique, Nabil Touati décortique la double trahison de Sébastien Lecornu et du Parti Socialiste sur l'utilisation du 49.3 pour le budget. La chronique expose comment le Premier ministre, après avoir promis une "révolution tranquille" et renoncé solennellement à trois reprises au 49.3, a finalement renié sa parole, qualifiant son engagement de simple "pari". Un retour aux "vieux réflexes" qu'il prétendait combattre. Mais le plus spectaculaire est la volte-face du Parti Socialiste. La VAR exhume les archives où Boris Vallaud, Olivier Faure et François Hollande exigeaient l'abandon du 49.3, qualifié de "politique pour les hypocrites" et de "déni de démocratie". Trois mois plus tard, ils acceptent le passage en force sans voter la censure, prisonniers de leurs calculs pour 2027. La VAR démontre comment cet épisode illustre de manière spectaculaire la dévaluation de la parole politique, où les promesses faites devant la nation ne sont plus que des variables d'ajustement tactiques.