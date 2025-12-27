Cette année, c'est vous notre Père Noël !
Au football, la VAR, V.A.R., c’est l'assistance vidéo à l'arbitrage. Et au Média, la VAR, c’est la vérification de la parole des politiques. Et c’est un module préparé et incarné par le journaliste Nabil Touati, qui débunke depuis de longues années les prises de position changeantes au fil des ans - voire des jours ! - de celles et ceux qui nous gouvernent.

Vœux présidentiels : huit ans de promesses d’Emmanuel Macron confrontées aux faits

À l’approche des vœux présidentiels, La VAR Politique rembobine huit ans de discours d’Emmanuel Macron. Promesses, annonces et prédictions sont confrontées aux faits. Archives à l’appui, le storytelling présidentiel se heurte au réel.

À l'approche des traditionnels vœux présidentiels, la VAR Politique rembobine le film.

Dans cet épisode, Nabil Touati passe au crible les huit discours de vœux d'Emmanuel Macron depuis 2017 et confronte ses promesses à la dure réalité des faits. Le résultat est un véritable festival de promesses non tenues et de prédictions ratées. De la "concorde nationale" de 2018 balayée par les Gilets jaunes, à l'engagement de ne plus avoir de sans-abri resté lettre morte, en passant par le Service National Universel (SNU) discrètement enterré. La chronique décortique le storytelling déconnecté du Président : sa lutte affichée contre la désinformation alors qu'il manipule les chiffres, sa fausse humilité sur la crise de l'hôpital, ou son fameux "Qui aurait pu prédire ?" sur le climat, contredit par des décennies d'alertes scientifiques.

La VAR expose une mécanique bien huilée où les annonces spectaculaires ne sont suivies d'aucun effet. Un exercice de communication politique dont le seul moment de vérité aura été la reconnaissance de sa faute sur la dissolution.  

