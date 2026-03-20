Le “sauveur” de l’Iran ? Ce que les médias ne vous disent pas sur Pahlavi

Il a fait irruption sur nos écrans télé comme sorti de nulle part. Alors qu’il habite aux États-Unis, il s’est retrouvé sur le plateau de TF1, de CNEWS ou encore à la Une du magazine Le Point. Reza Pahlavi, héritier du dernier chah d’Iran Mohammed Reza Pahlavi, est en campagne médiatique depuis le début du gigantesque mouvement social de décembre 2025 en Iran.

Son objectif ? Se placer en sauveur du peuple iranien face à la dictature du régime actuel, empêtré dans la contestation sociale qui secoue le pays et en pleine guerre contre les Etats-Unis et Israël. Une stratégie patiemment orchestrée depuis des années, pour laver son image et le placer en outsider numéro 1 pour profiter du chaos politique actuel. Mais comment l’héritier d’une dynastie déchue a-t-il pu accéder à une telle médiatisation ? Qui est réellement Reza Pahlavi ? On vous explique tout dans ce nouveau Dixit.

