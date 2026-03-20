Je fais un don

Dixit

Dixit

Coup de gueule, coup de coeur, coup de blues… Dans cette rubrique diffusée à l’improviste, un journaliste du Média se saisit d’une question d’actualité tout en se gardant bien de se cacher derrière son petit doigt.

Partager

Le “sauveur” de l’Iran ? Ce que les médias ne vous disent pas sur Pahlavi

Il a fait irruption sur nos écrans télé comme sorti de nulle part. Alors qu’il habite aux États-Unis, il s’est retrouvé sur le plateau de TF1, de CNEWS ou encore à la Une du magazine Le Point. Reza Pahlavi, héritier du dernier chah d’Iran Mohammed Reza Pahlavi, est en campagne médiatique depuis le début du gigantesque mouvement social de décembre 2025 en Iran.

Son objectif ? Se placer en sauveur du peuple iranien face à la dictature du régime actuel, empêtré dans la contestation sociale qui secoue le pays et en pleine guerre contre les Etats-Unis et Israël. Une stratégie patiemment orchestrée depuis des années, pour laver son image et le placer en outsider numéro 1 pour profiter du chaos politique actuel. Mais comment l’héritier d’une dynastie déchue a-t-il pu accéder à une telle médiatisation ? Qui est réellement Reza Pahlavi ? On vous explique tout dans ce nouveau Dixit.

Dixit

Coup de gueule, coup de coeur, coup de blues… Dans cette rubrique diffusée à l’improviste, un journaliste du Média se saisit d’une question d’actualité tout en se gardant bien de se cacher derrière son petit doigt.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !