De glucksmann à Edouard Philippe : leur vrai projet sur les retraites

Dans ce nouvel épisode de L’Instant Porcher, l’économiste Thomas Porcher et la journaliste Nadia Sweeny décryptent le dernier rapport du Conseil d’orientation des retraites (COR) et les débats qu’il suscite autour de l’immigration, de la démographie et du financement des retraites.

Alors que certains présentent l’immigration comme une solution au vieillissement de la population, Thomas Porcher rappelle que les projections démographiques à long terme restent très incertaines. Pour lui, réduire le débat des retraites à une simple question de nombre d’actifs et de retraités est une erreur. Le véritable enjeu réside dans l’emploi, les salaires, les conditions de travail et le niveau des cotisations sociales.

L’émission revient également sur la réforme des retraites de 2023, les prévisions du COR et les choix politiques qui se cachent derrière les discours sur les déficits. Thomas Porcher critique une approche purement comptable du système et souligne que les retraites constituent avant tout un choix de société.

Comparaisons européennes, retraite par capitalisation, système à points : l’économiste démonte plusieurs idées reçues et interroge les alternatives souvent présentées comme inévitables. Un échange approfondi pour comprendre ce qui se joue réellement derrière le débat sur les retraites, la répartition des richesses et l’avenir de la protection sociale en France.