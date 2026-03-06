Je fais un don

Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord.

Wikidati : le site que Rachida Dati veut faire disparaître

Bonjour tout le monde, à nos abonnés, nos socios, nos téléspectateurs et bienvenue pour un nouvel épisode des “Indiscrets”, sur Le Média, votre rendez-vous hebdomadaire politique avec Nils Wilcke. Grâce à son carnet d’adresses sans égal, Nils nous permet d’arpenter chaque semaine les coulisses de la politique française… et avouons-le, on adore ça!

Au sommaire :

- Wikidati, le site qui fait peur à Rachida Dati.

- Macron, l’impuissant du Moyen-Orient.

- Les écolos au bout du rouleau…

Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord.

