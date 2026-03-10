Communalisme : la stratégie de Mélenchon pour lancer la “révolution citoyenne”

À l’approche des élections municipales, Le Média reçoit Manuel Menal, administrateur territorial et secrétaire général de l’Institut La Boétie, pour discuter de son livre Pour un nouveau communalisme.

Au cœur de l’entretien : une question simple mais décisive : quel rôle les communes peuvent-elles encore jouer dans la transformation politique et sociale du pays ?

Pour Manuel Menal, la commune ne doit pas être réduite à un simple échelon de gestion locale. Historiquement, elle a souvent été un lieu d’expérimentation démocratique et sociale. Des chartes communales du Moyen Âge aux municipalités ouvrières du XXᵉ siècle, les villes ont servi de laboratoires pour inventer des droits nouveaux et développer des services publics. Mais cette fonction s’est progressivement affaiblie. L’entretien pointe notamment la montée de l’intercommunalité, la technicisation des politiques locales et la réduction des marges de manœuvre financières des communes.

Selon Menal, ces évolutions ont contribué à éloigner les habitants des décisions politiques et à transformer les élus en simples gestionnaires. « On présente souvent l’élection municipale comme un concours du meilleur gestionnaire. Mais les choix qui s’y jouent sont profondément politiques : eau, transports, énergie, urbanisme… ce sont des leviers décisifs », explique-t-il.

Le constat s’étend aussi à la transformation des villes sous l’effet du capitalisme contemporain. Spéculation immobilière, ségrégation socio-spatiale, concentration des nuisances environnementales dans les quartiers populaires : pour Menal, la « ville néolibérale » produit des inégalités territoriales fortes. « Les problèmes environnementaux, les pollutions, les infrastructures gênantes se retrouvent presque toujours dans les mêmes territoires : les plus pauvres et souvent les plus racisés », souligne-t-il.

Face à cette situation, l’ouvrage défend l’idée d’un « nouveau communalisme ». L’objectif serait de redonner à la commune un rôle stratégique dans la transformation sociale, sans pour autant se substituer à l’État.

Parmi les pistes avancées : remunicipaliser certains services essentiels comme l’eau ou les transports, développer des formes de participation citoyenne réellement décisionnaires, et mettre en place des politiques sociales adaptées aux réalités contemporaines, notamment pour les familles monoparentales ou les personnes victimes de discriminations dans l’accès au logement.

« La commune peut redevenir un lieu où l’on préfigure concrètement un autre modèle de société », affirme Manuel Menal. Pour les auteurs, les municipales ne seraient donc pas seulement un scrutin local. Elles pourraient constituer un terrain politique décisif pour reconstruire du pouvoir populaire et expérimenter des alternatives à l’ordre social actuel.