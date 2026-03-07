Au football, la VAR, V.A.R., c’est l'assistance vidéo à l'arbitrage. Et au Média, la VAR, c’est la vérification de la parole des politiques. Et c’est un module préparé et incarné par le journaliste Nabil Touati, qui débunke depuis de longues années les prises de position changeantes au fil des ans - voire des jours ! - de celles et ceux qui nous gouvernent.
Aurore Bergé contaminée par le RN ? La macronie foyer du fascisme
Dans ce nouvel épisode de la VAR Politique, Nabil Touati décrypte un phénomène politique majeur : la contamination du discours des partis "républicains" par le vocabulaire et les idées de l'extrême droite. La chronique s'ouvre sur le cas choc de Martine Vassal, candidate de la droite et du centre à Marseille, qui prétend "combattre le RN" tout en assumant de reprendre la devise pétainiste "Travail, Famille, Patrie". La VAR analyse ensuite les glissements sémantiques, comme l'utilisation du terme maurrassien "Anti-France" par des ministres macronistes (Aurore Bergé, Prisca Thévenot) pour qualifier leurs opposants. Elle démontre comment Yaël Braun-Pivet, qui se dit révulsée par la brutalisation du débat, a pourtant validé une polémique lancée par le RN sur le voile à l'Assemblée. Enfin, la chronique expose comment les "mots" laissent place aux "idées", de la "priorité nationale" reprise dans la loi immigration, à la déchéance de nationalité défendue par François Hollande, offrant au RN une "victoire idéologique". Au final, une démonstration implacable de la banalisation qui prépare le terrain à l'extrême droite.