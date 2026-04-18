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Géostratégix

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Avec Géostratégix, présenté par Sara Trabi, Le Média lance un nouveau rendez-vous consacré à l'actualité internationale, aux côtés du géopolitologue Pascal Boniface. L’ambition est claire : rendre lisible une actualité mondiale souvent complexe, en croisant regard journalistique et analyse experte.

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ISRAËL - LIBAN : COMMENT NETANYAHU PROFITE DE TRUMP | GÉOSTRATEGIX AVEC PASCAL BONIFACE

Avec Sara Trabi et Pascal Boniface, Géostratégix décrypte tensions entre Israël et Liban, blocage du détroit d’Ormuz, chute de Viktor Orbán et position de Pedro Sánchez.

Avec Géostratégix, présenté par Sara Trabi, Le Média propose un rendez-vous dédié à l’actualité internationale aux côtés du géopolitologue Pascal Boniface. L’objectif : rendre lisible une géopolitique souvent complexe, en croisant regard journalistique et analyse experte. Dans ce numéro, l’émission s’ouvre sur les négociations entre Israël et le Liban à Washington, dans un contexte de tensions persistantes.

Malgré des pourparlers engagés, la dynamique militaire sur le terrain interroge. Pour Pascal Boniface, ces discussions s’inscrivent dans un rapport de force plus large impliquant également l’Iran et les États-Unis. L’émission se poursuit dans le détroit d’Ormuz, point stratégique du commerce mondial, actuellement bloqué par les États-Unis. Un choix lourd de conséquences économiques et géopolitiques, révélateur des tensions régionales. Cap ensuite sur la Hongrie, où les élections législatives marquent la chute de Viktor Orbán après seize ans au pouvoir, signe d’un basculement politique majeur. Enfin, direction l’Espagne, dont le Premier ministre Pedro Sánchez se distingue par ses critiques de la politique israélienne à Gaza, contrastant avec la prudence française. 

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Avec Géostratégix, présenté par Sara Trabi, Le Média lance un nouveau rendez-vous consacré à l'actualité internationale, aux côtés du géopolitologue Pascal Boniface. L’ambition est claire : rendre lisible une actualité mondiale souvent complexe, en croisant regard journalistique et analyse experte.

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