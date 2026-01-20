Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.
Loi Yadan : critiquer Israël, bientôt un délit ?
La proposition de loi portée par la députée Renaissance Caroline Yadan, présentée comme une réponse à la montée de l’antisémitisme, constitue en réalité une attaque frontale contre les libertés publiques. Son point de départ est une confusion assumée entre antisémitisme et critique de l’État d’Israël, pourtant clairement distinguées par le droit européen. À partir de là, tout s’enchaîne : concepts flous, définition contestée de l’IHRA, invention d’un « antisémitisme géopolitique » et amalgame systématique entre solidarité avec la Palestine et haine des Juifs. Le texte durcit lourdement le droit pénal : extension vague de l’apologie du terrorisme, création d’un délit de « négation d’un État », restrictions accrues autour des comparaisons historiques liées à la Shoah. Journalistes, chercheurs, militants et universitaires pourraient être poursuivis pour leurs analyses ou leurs prises de position politiques. Fait notable, même le Conseil d’État alerte sur les risques constitutionnels et l’atteinte disproportionnée à la liberté d’expression. Cette loi ne combattra pas l’antisémitisme ; elle servira surtout à sanctuariser l’État d’Israël et à museler toute critique de sa politique, au mépris de l’État de droit.