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Flottille pour Gaza : la vidéo qui embarrasse le gouvernement israélien

Une vidéo publiée par le ministre israélien Itamar Ben Gvir provoque enfin une vague d’indignation internationale. On y voit les activistes d’une flottille humanitaire pour Gaza, arrêtés illégalement en mer, détenus dans des conditions humiliantes pendant que le ministre d’extrême droite se filme triomphant au milieu d’eux. Depuis des années pourtant, les militants pro-palestiniens racontent exactement les mêmes violences après chaque interception israélienne : pressions psychologiques, humiliations, abus et parfois pire encore.

Mais d’habitude, tout le monde regarde ailleurs. Cette fois, les réactions se multiplient jusque chez des soutiens habituels d’Israël. Pas parce que les faits sont nouveaux, mais parce qu’ils sont devenus trop visibles pour être maquillés. Comme souvent, le problème n’est pas l’horreur elle-même ; c’est le moment où elle devient impossible à nier publiquement.

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