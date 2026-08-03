Deuxième palier : 5 000 donateurs mensuels
Envoyez Le Média en 2027 !
0 / 5 000
Je fais un don

L'Entretien d'Actu

L'Entretien d'Actu

Partager

Incendies : les pompiers n'en peuvent plus !

Après plusieurs jours d'incendies dévastateurs, les autorités parlent d'un retour à la normale et d'une accalmie. Mais le risque reste élevé en raison de la sécheresse, et les pompiers restent mobilisés sur l'ensemble du territoire. Derrière ces feux, une autre réalité apparaît, celle d'une sécurité civile sous tension, confrontée depuis des années à un manque et de moyens humains et matériels. Camions en nombre insuffisant, flotte aérienne limitée, dépendance au volontariat… Alors que les incendies se multiplient et gagnent en intensité, le système est-il encore capable de faire face ? Nous en parlons avec notre invité, animateur du réseau CGT des SDIS, Service départemental d'incendie et de secours, Sebastien Delavoux.

L'Entretien d'Actu

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !