Incendies : les pompiers n'en peuvent plus !
Après plusieurs jours d'incendies dévastateurs, les autorités parlent d'un retour à la normale et d'une accalmie. Mais le risque reste élevé en raison de la sécheresse, et les pompiers restent mobilisés sur l'ensemble du territoire. Derrière ces feux, une autre réalité apparaît, celle d'une sécurité civile sous tension, confrontée depuis des années à un manque et de moyens humains et matériels. Camions en nombre insuffisant, flotte aérienne limitée, dépendance au volontariat… Alors que les incendies se multiplient et gagnent en intensité, le système est-il encore capable de faire face ? Nous en parlons avec notre invité, animateur du réseau CGT des SDIS, Service départemental d'incendie et de secours, Sebastien Delavoux.