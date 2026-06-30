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Hamza La Douane : comment un ado de 14 ans est devenu la nouvelle cible de l'extrême droite

Hamza La Douane est devenu en quelques jours le collégien le plus célèbre de France. À en croire une partie de la droite et de l'extrême droite, ce jeune de 14 ans aurait transformé le canal Saint-Martin en zone de non-droit à coups de pistolet à eau. En quelques jours, ce collégien est devenu l'obsession de toute l'extrême droite, qui recycle chacune des vidéos où l'ado apparait pour nourrir la panique morale. Derrière ce faux buzz, la mécanique bien connue : fabriquer un ennemi, amplifier le réel et transformer un simple adolescent turbulent en symbole politique. Une stratégie d'autant plus rentable, notamment pour le Rassemblement National, à mesure que la campagne présidentielle approche.

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