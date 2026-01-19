Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.
Faute lourde de la justice : une victime absente de son propre procès
La justice a reconnu ses torts. L’État a été condamné pour avoir jugé l’ex-compagnon de Khadija , pour violences conjugales, sans elle : la principale victime n’avait même pas été convoquée aux assises. Une faute lourde, reconnue. L’État a été condamné. Son ex-compagnon aussi. Des victoires judiciaires, sur le papier. Mais une question demeure : que vaut la reconnaissance judiciaire quand la protection des victimes reste défaillante ? Aujourd’hui encore, malgré la prison puis l’expulsion de son ex-compagnon, Khadija continue d’être harcelée. « Khadija la Combattante », comme on la surnomme désormais, est avec nous.