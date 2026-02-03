Je fais un don

Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.

Mégabassines : la justice confirme les condamnations des militants de Sainte-Soline

La cour d’appel de Poitiers a condamné hier quatre militants opposés aux mégabassines pour avoir organisé une manifestation interdite à Sainte-Soline en octobre 2022. Des peines moins lourdes qu’en première instance, mais une condamnation maintenue… et une première historique : des responsables syndicaux sanctionnés pour l’organisation d’une manifestation. Derrière cette décision, une question centrale : que dit-elle de l’état des libertés publiques, du droit de manifester et de la manière dont l’État répond aux mobilisations écologistes ? Alors que des vidéos récentes ont relancé le débat sur le maintien de l’ordre et l’usage de tirs tendus par les gendarmes à Sainte-Soline, le fond du conflit reste entier : l’accaparement de l’eau. Pour en parler, nous rec

