Mégabassines : la justice confirme les condamnations des militants de Sainte-Soline
La cour d’appel de Poitiers a condamné hier quatre militants opposés aux mégabassines pour avoir organisé une manifestation interdite à Sainte-Soline en octobre 2022. Des peines moins lourdes qu’en première instance, mais une condamnation maintenue… et une première historique : des responsables syndicaux sanctionnés pour l’organisation d’une manifestation. Derrière cette décision, une question centrale : que dit-elle de l’état des libertés publiques, du droit de manifester et de la manière dont l’État répond aux mobilisations écologistes ? Alors que des vidéos récentes ont relancé le débat sur le maintien de l’ordre et l’usage de tirs tendus par les gendarmes à Sainte-Soline, le fond du conflit reste entier : l’accaparement de l’eau. Pour en parler, nous rec