Pourquoi Nunez veut la peau de Nova et de Pierre-Emmanuel Barré

La dernière chronique de Pierre-Emmanuel Barré sur Radio Nova a mis le feu aux poudres. En évoquant les violences policières puis en concluant par une phrase cinglante, l’humoriste a provoqué l’ire du ministre de l’Intérieur, qui a aussitôt porté plainte. Les syndicats policiers, suivis de commentateurs outrés, ont relayé l’indignation. Radio Nova, elle, a rappelé que la satire fait partie intégrante de la liberté d’expression et qu’aucune pression ne ferait taire ses humoristes. L’épisode s’ajoute à une longue série de tensions entre humoristes et service public, d’où Barré, Meurice ou Lompret ont été écartés pour leur ton trop acide. Pigasse les a réunis sur Nova, où leurs audiences explosent. Dans un paysage médiatique de plus en plus contraint, où certaines fautes sont sévèrement punies et d’autres vite oubliées selon les profils, l’affaire montre la difficulté de critiquer le pouvoir sans subir de représailles. Nova et d’autres médias indépendants restent ainsi parmi les derniers bastions d’impertinence.

Le Récap est un édito politique, à retrouver du lundi au jeudi sur Le Média.