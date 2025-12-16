Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.
Procès de l’agro-industrie : des militants jugés pour blocage d’un train de céréales
Hier s’est ouvert au tribunal de Lorient un procès très politique. Douze militantes et militants, dont des agriculteurs, sont jugés pour une action menée en 2022 : le blocage d’un train de céréales destiné à l’agro-industrie. Parmi les prévenus, des membres du collectif Bretagne contre les fermes usines, qui dénoncent un modèle agricole intensif destructeur pour l’environnement, la paysannerie et la santé publique. Pour eux, ce procès n’est pas celui de militants violents, mais celui d’un système agro-industriel qu’ils estiment hors de contrôle. Nous recevons aujourd’hui Hervé Eon poursuivi dans cette affaire.