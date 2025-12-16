Je fais un don

Le Journal des Luttes

Le Journal des Luttes

Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.

Partager

Procès de l’agro-industrie : des militants jugés pour blocage d’un train de céréales

Hier s’est ouvert au tribunal de Lorient un procès très politique. Douze militantes et militants, dont des agriculteurs, sont jugés pour une action menée en 2022 : le blocage d’un train de céréales destiné à l’agro-industrie. Parmi les prévenus, des membres du collectif Bretagne contre les fermes usines, qui dénoncent un modèle agricole intensif destructeur pour l’environnement, la paysannerie et la santé publique. Pour eux, ce procès n’est pas celui de militants violents, mais celui d’un système agro-industriel qu’ils estiment hors de contrôle. Nous recevons aujourd’hui Hervé Eon poursuivi dans cette affaire.

Le Journal des Luttes

Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !