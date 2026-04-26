Nucléaire : 40 après Tchernobyl, la vérité toujours occultée | Bruno Chareyron, Julien Syren, Julien Théry

Il y a quarante ans avait lieu, avec l'explosion d'un des réacteurs de la centrale de Tchernobyl en Ukraine, la plus grave catastrophe nucléaire enregistrée à ce jour. La désinformation à laquelle cet accident donna lieu a provoqué peu après la naissance de la CRIIRAD, Commission de recherches et d'information indépendantes sur la radioactivité, fondée par des scientifiques et des citoyens. Deux ingénieurs qui en sont membres, Bruno Chareyron et Julien Syren, sont les invités de Julien Théry pour ce nouvel épisode d'On s'autorise à penser. Ils soulignent les risques actuels et le manque de transparence chronique en matière de nucléaire.

Il y a quarante ans, dans la nuit du 25 au 26 avril 1986, un peu avant 01h30, un réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl, à 130 km de Kiev, explosait. C'est la plus grave catastrophe nucléaire enregistrée à ce jour, avec la plus grande quantité de radionucléides libérés dans l'atmosphère.

Dans les jours qui suivent, certains pays européens prennent des mesures pour restreindre la consommation de certains produits potentiellement irradiés, comme les légumes et le lait. Mais pas la France : le Professeur Pierre Pellerin, qui dirige le Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants, affirme que les retombées dans le pays sont inexistantes et le gouvernement, par l'intermédiaire du ministre de l'industrie Alain Madelin, se borne à annoncer l'ouverture d'un numéro vert pour rassurer les citoyens inquiets, tout en insistant sur l'absence totale de danger.

Rapidement, cependant, il s'avère que ce discours officiel n'était pas conforme à la réalité. Face à l’impossibilité manifeste d’obtenir des informations fiables de la part des autorités politiques et des industriels, un groupe de scientifiques et de citoyen·nes crée au mois de mai 1986 la CRIIRAD, Commission de recherches et d'information indépendantes sur la radioactivité, qui va bientôt démontrer, en procédant à des mesures, l'impact bien réel de l'accident de Tchernobyl sur le territoire français.

Deux ingénieurs membres de la CRIIRAD, Bruno Chareyron et Julien Syren, sont les invités de Julien Théry pour ce nouvel épisode d'On s'autorise à penser (OSAP). Le premier est l'auteur d'un livre paru il y a quelques mois aux éditions Dunod, intitulé Le Nucléaire : une énergie vraiment sans danger ? Le second a publié récemment sur le site du MédiaTV un article consacré à la pollution engendrée par des déchets radioactifs dans le Massif des Bois Noirs, dans le Massif Central. L'un et l'autre reviennent non seulement sur les enseignements à tirer de la gestion de l'accident de Tchernobyl par les pouvoirs publics français, mais aussi et surtout sur les risques actuels et le manque de transparence chronique en matière de nucléaire. Ils insistent sur la nécessité absolue d'une co-construction des savoirs entre Etat, industriels, populations, et scientifiques indépendants, pour sortir enfin de ce qui constitue une très dangereuse "religion du nucléaire".