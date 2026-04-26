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C'était pas mieux avant

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1er mai : ce symbole qu'ils veulent détruire

Il y a quelques jours, Gabriel Attal avait soumis en grandes pompes l’idée de revenir partiellement sur le 1er mai chômé, en autorisant les commerces à ouvrir et à faire travailler leurs employés sur la base du volontariat. Finalement, ce n'est pas passé, d’une part parce que la totalité des syndicats se sont mobilisés pour faire bloc contre cette proposition qui était un coup de canif majeur dans le principal symbole du mouvement ouvrier et de la lutte pour des conditions de travail dignes, et d’autre part parce que le Parti socialiste menaçait clairement de repasser dans le camp de la censure si cette proposition était mise à l’ordre du jour. Or, non seulement le gouvernement a décidé de déposer une nouvelle loi, pour une mise en application au 1er mai 2027, mais en plus, il a décidé de faire s’appliquer cette nouvelle loi… alors qu’elle n’est pas encore votée ! Donc vu que visiblement, tout le monde a oublié, Gwên nous fait un rappel de ce qu’est le 1er mai… Une fête, une journée de revendications internationale, et un symbole de la lutte des classes.

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