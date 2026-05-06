Affaire Master Poulet : la grande hypocrisie de Bouamrane

Dans ce nouvel épisode de la VAR Politique, Nabil Touati décortique l'affaire "Master Poulet" à Saint-Ouen. Ce qui a commencé comme un bras de fer sur une rôtisserie low-cost est devenu, sur les plateaux de LCI avec Ruth Elkrief, un débat sur le "séparatisme" et une "menace civilisationnelle" soit-disant incarnés par le maire LFI de la ville voisine, Bally Bagayoko. Mais derrière le paravent de la lutte contre la malbouffe, la VAR révèle une réalité bien plus politique : un conflit de classe déguisé en bataille du goût. La chronique expose l'hypocrisie de Karim Bouamrane : comment le maire, qui tweetait hier "vive le kebab", transforme aujourd'hui un commerce abordable en "nuisance", alors qu'il promeut une halle gourmande aux prix sélectifs. La démonstration va plus loin en montrant que l'affaire Master Poulet n'est pas un accident, mais le symptôme d'une politique de gentrification systémique. De l'aire de jeux déplacée malgré l'avis des habitants aux logements sociaux promis à la démolition pour "embellissement", la VAR démasque une méthode du maire socialiste qui consiste à éloigner ce qui fait "trop populaire". L’épisode montre la manière dont on "nettoie" les centres-villes de leurs habitants les plus modestes sous couvert d'excellence et de "beau".