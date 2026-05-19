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Des néonazis en banlieue parisienne : la soirée que la police a laissé faire

La justice a interdit le défilé néonazi du 9 mai pour la première fois depuis près de vingt ans. Mais l’événement a surtout mis en lumière une réalité politique plus large. Malgré cette interdiction, les militants du C9M ont réussi à se rassembler, à circuler et à organiser une soirée clandestine, sans être réellement empêchés. Dans le même temps, les mobilisations antifascistes, les journalistes et plusieurs rassemblements ont été dispersés ou sanctionnés. Cette gestion à double vitesse ne relève pas d’un simple dysfonctionnement : elle traduit une complaisance persistante envers les milieux d’extrême droite, dans un espace public pourtant strictement contrôlé pour le reste du spectre militant. Tant que cette logique perdure, aucune interdiction isolée ne peut être lue comme un véritable basculement.

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